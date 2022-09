Opmerkelijk: Sébastien Dewaest krijgt basisplaats bij Jong Genk

Jong Genk treft vanavond (20u) in 1B Dender met een opmerkelijke naam in de basis: Sébastien Dewaest (31) start centraal in de defensie.

Dewaest, die nog één jaar onder contract ligt, was twee jaar geleden in onmin geraakt met coach Wolf en de club. Na uitleenbeurten aan Toulouse en OH Leuven was er voor hem ook dit seizoen geen plaats meer in de A-kern. Nadat Dewaest niet weg wilde/geraakte tijdens de zomermercato trainde hij deels individueel en deels met Jong Genk. Omdat daar de spoeling dun was geworden in de as na het uitvallen van Et-Taibi en een blessure van Bangoura, terwijl coach Vrancken ook met enkele onzekerheden zit in het eerste elftal, werd na onderling overleg beslist om een beroep te doen op Dewaest. Hij zou zich op training professioneel gedragen.

Het staat nog niet vast of dit een eenmalig optreden wordt, de situatie wordt volgende week opnieuw bekeken. Hoe dan ook is het optreden van de 31-jarige Dewaest bij de Genkse jongeren volledig reglementair, aangezien elke beloftenploeg in 1B ook één oudere speler mag opstellen.