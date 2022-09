FEI Nations Cup-finale: Olivier Philippaerts wint met Cap du Marais, Gilles Thomas met Feromas derde

In een snelheidsproef op 1m45 was de 29-jarige Limburger met de 10-jarige ruin Cap du Marais zes honderdsten sneller dan de Spanjaard Alex Codina Leria met Cruising Star. Gilles Thomas werd met Feromas op een halve seconde derde.

Vrijdagavond staat nog de City of Barcelona Trophy, met barrage op 1m55, op het programma. Voor de Nations Cup wordt er vrijdag niet gesprongen. Zaterdag wordt er om de plaatsen negen tot dertien gestreden. Zondag komen de Belgen met zeven andere landen in de finale in actie. In de eerste ronde bezorgden Philippaerts (Le Blue Diamond), Thomas (Calleryama), Jérôme Guéry (Quel Homme) en Koen Vereecke (Kasanova) België donderdag een gedeelde derde plaats.