Novak Djokovic voorbij ‘lucky loser’ naar halve finales in Tel Aviv

Novak Djokovic (ATP-7) heeft zich vrijdag voor de halve finales van het met 949.475 dollar gedoteerde ATP-toernooi in het Israëlische Tel Aviv geplaatst. In zijn kwartfinale won de 35-jarige Serviër in 1 uur en 52 minuten met 7-6 (7/5) en 6-3 van de Canadese lucky loser Vasek Pospisil (ATP-149).

De Rus Roman Safiullin (ATP-104), die de Fransman Arthur Rinderknech (ATP-58) met 6-4 en 6-1 uitschakelde, is zaterdag de volgende tegenstander voor het eerste reekshoofd. In de andere halve finale staat het Kroatische tweede reekshoofd Marin Cilic (ATP-16) tegenover de Fransman Constant Lestienne (ATP-68). Cilic hoefde na het forfait van de Engelsman Liam Broady (ATP-174) niet in actie te komen voor een plaats bij de laatste vier. Lestienne versloeg het Amerikaanse vierde reekshoofd Maxime Cressy (ATP-34) met 6-4, 4-6 en 6-3.

Djokovic speelt zijn eerste ATP-toernooi sinds hij in juli een zevende keer Wimbledon won. In de Verenigde Staten was hij niet welkom omdat hij zich niet tegen COVID-19 liet vaccineren. Vorige week kwam hij in Londen wel voor Team Europa in actie in de Laver Cup.