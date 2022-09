Hamont-Achel

De hermeandering die in juli startte aan de Warmbeek ter hoogte van de Achelse Kluis, is ruim halfweg. Op luchtbeelden is te zien hoe de rechtgetrokken stroom weer kronkels krijgt waardoor het natuurlijke overstromingsregime wordt hersteld. Tegen het einde van 2022 is de hermeandering afgerond.