Truiense Stijn geselecteerd voor barbecuewedstrijd in Texas

Sint-Truiden

Heel wat Europese toppers namen het tijdens het Open Fyre Festival tegen elkaar op in een wedstrijdje barbecue bakken op de terreinen van ’t Veilingshuis in Sint-Truiden. De inzet: de deelname aan het wereldkampioenschap van de Steak Cookoff Association in de Amerikaanse staat Texas. De deelnemers moesten de beste ribeyes van het wit/blauw ras van Haspengouw op hun bord toveren, inclusief een bijhorend creatief dessert en hamburger .

“Naast de proef voor de elite was er ook de wedstrijd voor de hobbyisten die hun kookkunsten moesten tonen tijdens de vrijetijdsbarbecue”, legt Luc Withofs uit. “Een vakjury duidde Stijn Bellen uit Sint-Truiden als winnaar aan. Hij won zo het Golden Ticket en mag later dit jaar deelnemen aan het wereldkampioenschap in Texas.”

Stijn was de beste uit twintig deelnemende ploegen, waarvan een vijftal uit de buurt. Zij moesten een vleesbereiding met Haspengouws fruit op tafel toveren. “Geen sinecure, want we mochten geen elektrische kooktoestellen gebruiken en alleen met houtskool bakken”, zegt Stijn. “Maar vooral moesten we onze passie voor het buiten koken tonen. Ik had gekozen voor en flinke filet pur van het wit/blauw ras van een veeboer uit de buurt. Mijn ervaring met het bakken op een ‘Basterd’ open barbecue heeft zeker meegespeeld, ik kreeg felicitaties van de jury.”