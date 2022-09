Gantoise verslaat Amsterdam in shoot-outs voor eerste plaats in Final 8 Euro Hockey League

Gantoise heeft zich vrijdag in het Duitse Hamburg voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de kwartfinales van de Euro Hockey League geplaatst.

In een shoot-out versloeg het Amsterdam met 4-2, nadat de partij op 1-1 was geëindigd. Mirco Pruijser zette de Nederlanders in de 36e minuut op voorsprong, Roman Duvekot bracht de Belgische vicekampioen in de 42e minuut langszij.

De Final 8 wordt in het paasweekend (7-9 april gespeeld). Dan is ook Belgisch kampioen Racing erbij.