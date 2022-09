Chili én Peru hopen nog steeds op WK en trekken naar TAS om FIFA-beslissing over speler Ecuador aan te klagen

Chili had een zaak aangespannen bij de Wereldvoetbalbond omdat Ecuador in de kwalificatiewedstrijden met Byron Castillo speelde. Volgens de Chileense bond bleek uit documenten dat Castillo in 1995 in Tumaco in Colombia is geboren en niet, zoals vermeld op zijn officiële documenten, in 1998 in Villamil Playas in Ecuador.

De Disciplinaire Commissie van de FIFA besloot eerder, na analyse van de inzendingen van alle partijen, om het onderzoek tegen de Ecuadoraanse voetbalbond te sluiten. Chili ging daarna in beroep, maar ook dat bleek tevergeefs.

Ecuador eindigde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone als vierde. Peru greep met een vijfde plaats net naast de WK-tickets. In de intercontinentale eindronde verloren ze vervolgens van Australië. Chili werd zevende.

Ecuador is ingedeeld in een WK-poule met Nederland, Senegal en Qatar.