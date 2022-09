Aartsgevaarlijke finish zorgt voor valpartij, Fransman Axel Laurance snelt naar dagzege in Ronde van Kroatië

In een lange etappe van 219 kilometer van Biograd na Moru naar Crikvenica, langs de pittoreske Kroatische kustlijn, vormden zes vluchters geen risico voor het peloton. Het grootste gevaar lag uiteindelijk in het kletsnatte en spiegelgladde wegdek in het lokale circuit in de aankomststad, maar de groepssprint kwam er ondanks een valpartij van een renner voorin het peloton toch.

Matej Mohoric, de recentste winnaar van Milaan-Sanremo, probeerde ploegmaat Jonathan Milan in de laatste hectometers naar een derde etappezege te leiden, maar de hattrick kwam er niet: de 21-jarige Laurance wurmde zich in de sprint naast Mohoric richting zijn eerste profzege. De Franse neoprof finishte vorige maand nog als tweede in de Bretagne Classic, toen achter Wout van Aert.

Bahrain-Victorious finishte met Milan en Mohoric op de plaatsen twee en drie van de vierde etappe, maar blijft als troostprijs wel aan de leiding van het algemene klassement: Milan, die onderweg ook enkele bonificatieseconden had gesprokkeld, heeft nu tien seconden voorsprong op de ritwinnaar van donderdag, de Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard. De Brit Oscar Onley is derde op 0:14.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Duitstalige Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB) was de beste Belg in de vierde etappe, op de zesde plaats. Zijn ploegmaat Kenny Molly is als veertiende eerste Belg in de stand. De zesdaagse Ronde van Kroatië eindigt zondag. Zaterdag wacht het peloton een erg heuvelachtige etappe van 154 kilometer.