Dilbeek en Brussel klaar voor huldiging Remco Evenepoel: hier moet je zondag overal zijn

Zondag wordt Remcodag. Na zijn zege in de Vuelta en zijn wereldtitel vorige week in Australië is het nu zondag 2 oktober tijd om te feesten. Eerst in Dilbeek en nadien op de Grote Markt van Brussel, waar hij op het balkon zal verschijnen, iets wat onder anderen de Rode Duivels hem voordeden.

Evenepoel is zoals bekend afkomstig van Schepdaal, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Dilbeek. In cultuurcentrum Westrand in Dilbeek zal hij nu zondag het ereburgerschap van de gemeente Dilbeek krijgen, zegt een trotse burgemeester Willy Segers (N-VA). Alle fans zijn vanaf 11 uur welkom op de parking aan het Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek. De organisatie vraagt dat zo veel mogelijk mensen met de fiets komen en gekleed zijn in Belgische of rode kleuren of met wereldkampioenentrui aan.

Om 12 uur is er een receptie voor genodigden en zal Evenepoel het gulden boek van de gemeente tekenen zodat hij officieel de zevende ereburger van Dilbeek wordt. De zesde was ook een sporter: voetballer Sven Kums van AA Gent.

Nadien is er een huldiging op de parking van het cultuurcentrum met zijn supporters. Er wordt een grote opkomst verwacht. Dat feest was al gepland na zijn overwinning in de Vuelta, zegt burgemeester Segers. De huldiging in Brussel is pas vastgelegd nadat hij afgelopen zondag in Australië wereldkampioen werd.

Om 13.30 uur vertrekt een fietsend peloton onder begeleiding van onder meer de fietsbrigade van de Brusselse politie richting hoofdstad. Met onderweg een passage langs zijn supporterslokaal in Schepdaal. Er wordt aan een gezapig tempo gereden om iedereen de kans te geven om mee te fietsen.

(Lees verder onder de foto)

© Marc Gysens

Remco Evenepoel en zijn vriendin maken de verplaatsing niet op de fiets maar met de wagen, zeggen de organisatoren. “Stel je voor dat het regent, wat niet onmogelijk is volgens het KMI, hij kan toch moeilijk kletsnat op het Brusselse stadhuis arriveren.”

(Lees verder onder de foto)

De fietsbrigade van de Brusselse politie zal het ‘Remco’-peloton begeleiden — © PolBru

Om 14 uur begint er een dj-set op de Brusselse Grote Markt en na een ontvangst op het stadhuis van burgemeester Close (enkel voor genodigden) volgt dan om iets na 15 uur het kippenvelmoment met de huldiging op het balkon, iets wat enkel is weggelegd voor de koninklijke familie of sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

En dat is het minste wat er van Evenepoel kan gezegd worden. Met de wereldtitel van vorige week als kers op de taart.

Fiets of openbaar vervoer

De Brusselse politie vraagt dat wie niet met de fiets komt, zo veel mogelijk het openbaar vervoer gebruikt. Wie toch met de wagen komt, dient er rekening mee te houden dat er een nieuw circulatieplan geldt in Brussel, wat parkeren in de buurt van de Grote Markt er niet gemakkelijker op heeft gemaakt. In de omgeving zijn er wel verschillende betaalparkings.

Wie niet live bij de huldigingen aanwezig kan zijn, kan afstemmen op VTM, dat vanaf 14.50 uur verslag uitbrengt.

En nog: wie Evenepoel voor het eerst (en wellicht ook voor het laatst dit seizoen) in zijn wereldkampioenentrui wil zien rijden, kan op dinsdag 4 oktober de semiklassieker Binche-Chimay-Binche meepikken. Ook daar zal hij nog eens gehuldigd worden.