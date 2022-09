Eli Iserbyt jaagt op eerste zege in Berencross, Sanne Cant gaat voor nummer vijf: “Ik was de afgelopen week wat verkouden”

Zaterdag staat met de Berencross in het West-Vlaamse Meulebeke de derde in het rijtje van de Exact Crossen op het programma. Voor Eli Iserbyt, al tweede in de Polderscross van Kruibeke en afgelopen zondag winnaar van de Be-MINEcross in Beringen, is het nagenoeg een thuiswedstrijd. “Maar ik heb wel nog nooit gewonnen in Meulebeke”, vertelde de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Daar wil ik graag verandering in brengen.”

“Het parcours van die Berencross ligt me wel, maar ieder jaar haperde er wel iets: of ik was niet super, of ik kende er pech. Ik kwam er ook eens heel hard ten val op de balken. De Berencross staat zeker op mijn verlanglijstje. Een cross bij je in de buurt wil je altijd winnen.” Iserbyt verhuisde onlangs naar Kaster, 25 kilometer van Meulebeke.

“Het meeste tegenstand zal ik wel krijgen van Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Lars van der Haar, maar wat me opviel is dat een mooie lichting jonge renners aankomt. Wie weet kan iemand van hen verrassen. Ik mag niet klagen over de start van mijn seizoen. In Kruibeke had ik af te rekenen met een lichte keelontsteking, in Beringen liep het beter en daar won ik. Na de Berencross maken we ons op voor de trip naar Amerika.”

© BELGA

Bij de vrouwen is het uitkijken naar Sanne Cant. De dertienvoudige Belgische kampioene liet Beringen voor wat het was, maar wil in Meulebeke haar zegeaantal in de West-Vlaamse gemeente opkrikken naar vijf. “Ik was de afgelopen week wat verkouden en moest hierdoor mijn trainingsintensiteit wat terugschroeven. Intussen ben ik opnieuw aan de beterhand en ik hoop zaterdag gezond aan de start te staan. Wat die korte trainingsafbouw met mijn conditie heeft gedaan, weet ik ook niet. Het kan goed uitdraaien omdat ik frisser ben, het kan ook zijn dat mijn motor wat tijd nodig heeft om opnieuw op toerental te komen.”

“Als ik zelf een omloop mocht uittekenen, zou die van Meulebeke aardig in de buurt komen. Redelijk wat draaien en keren, best technisch. En zelfs met de regenval van de voorbije dagen wordt het er geen slijkcross. Sinds het BK is het ook iets lastiger geworden met die twee aangelegde heuvels, waarop je makkelijker het verschil kan maken.”