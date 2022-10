ROYALS. Koninklijk babynieuws in Luxemburg en drama in Denemarken

Je kon het deze week onmogelijk missen in royaltyland: het is drama alom in Denemarken. Maar ook daarbuiten viel er weer heel wat koninklijk nieuws te rapen.

Baby op komst in het Groothertogdom Luxemburg! Dat meldde María Teresa van Luxemburg op haar Instagram-pagina. Niet zij, maar haar zoon en erfgroothertog Guillaume van Luxemburg en zijn vrouw Stéphanie Marie Claudine Christine de Lannoy verwachten een (tweede) kindje.

Koningin Rania van Jordanië heeft dan weer twee verjaardagen te vieren. Haar dochters Iman en Salma, bliezen deze week respectievelijk 26 en 22 kaarsjes uit.

Wat doe je als je vader, die normaliter aan de andere kant van de wereld woont, uitzonderlijk even in de stad is? Dan ga je fancy dineren, uiteraard. Althans, dat is toch wat Jazmin Grimaldi, dochter van prins Albert van Monaco, volgens ons gedacht moet hebben.

Dat je zelfs als royal nooit te oud bent om bij te leren, toonde prinses Kate Middleton ons deze week. Ze ontving een delegatie van de Royal Navy in Windsor Castle en leerde daar meer over hun missie.

Er deden al langer geruchten de ronde dat koningin Margrethe van Denemarken en haar jongste zoon prins Joachim niet goed overeenkwamen, maar dat lijkt nu bevestigd. In een zogenaamde poging om het Deense koningshuis in te dammen, werden de vier kinderen van Joachim ontdaan van hun koninklijke titels.

Een galadiner vraagt om een chique outfit. En dat hebben de Zweedse royals maar al te goed begrepen. Wij zijn met name fan van de glitterjurk van kroonprinses Victoria.

Nieuwe monarch, nieuwe munt. En dus werden deze week de eerste ponden met portret van koning Charles III voorgesteld.