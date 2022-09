Ophef in de paardensport: Belgische jockey deelt aan hoge snelheid elleboogstoot uit en wordt voor twee maanden (!) geschorst

Christophe Soumillon is het gespreksonderwerp van de dag in de wereld van de paardensport. De in Schaarbeek geboren jockey liet zich van zijn slechtste kan zien door concurrent Rossa Ryan uit zijn zadel te duwen met een rake elleboogstoot tijdens een wedstrijd in Saint-Cloud.

Ryan wilde een move naar de leiding maken, maar daar was Soumillon kennelijk niet mee gediend. De Belg - die in Frankrijk woont en in 2015 genomineerd was voor Belgisch Sportman van het Jaar - remde de Engelsman af door een elleboogstoot uit te delen. Maar omdat de snelheid zo hoog was, wipte Ryan uit zijn zadel om vervolgens van zijn paard te vallen.

“Als je zo van je paard moet springen en op de grond terechtkomt, dat is goed voor je benen te breken. Het is net alsof je uit een auto springt die 60 kilometer per uur rijdt”, aldus gewezen topjockey Andrew Thornton bij Sky Sports.

De beelden:

Soumillon werd meteen uit koers gehaald en kreeg een schorsing van liefst 60 dagen aan zijn broek.

“Het was iets vreselijks”, aldus de Brusselaar. “Ik betwistte mijn wedstrijd zoals anders en plots wilden er twee van ons hetzelfde plekje. Ik dacht dat ik Rossa rustig opzij kan duwen om achter Ryan Moore te kunnen blijven, maar door de zachte ondergrond raakte hij uit balans en viel hij. Pas toen ik de beelden bekeek, wist ik wat er echt gebeurd was. Ik deelde een elleboog uit, wat ik nooit had mogen doen. Ik heb een fout gemaakt en ik voel me daar slecht bij. Het had veel erger kunnen aflopen voor hem. Gelukkig heb ik vernomen dat Rossa oké is en ik heb meteen mijn excuses aangeboden. Dit wil je niet zien in onze sport.”

“Ik moet nu twee maanden brommen”, zucht Soumillon, die een paar grote wedstrijd mist. “Een zware straf, maar deze is gerechtvaardigd. Ik moet dit aanvaarden. Ik bied hier dan ook nog eens mijn excuses aan, bij iedereen die gechoqueerd was door wat ze zagen.”

De schorsing van Soumillon gaat wel pas maandag in, waardoor hij zondag nog kan deelnemen aan de iconische Arc de Triomphe. Een wedstrijd met een prijzenpot van bijna 5 miljoen euro.