Victoria Beckham voor het eerst op Parijse modeweek, maar het rommelt achter de schermen

Op haar 48ste gaat haar droom eindelijk in vervulling: Victoria Beckham staat op de Parijse modeweek. Niet als genodigde op de eerste rij maar op de catwalk om er haar nieuwe lente- en zomercollectie voor te stellen. Daarmee hoopt ze de status te krijgen van ‘ontwerpster’. Eindelijk, want haar overstap van de showbizz- naar de modewereld liep niet altijd even vlot, en tot op vandaag wordt Beckham geconfronteerd met moeilijkheden.