Prijzen voor gas en elektriciteit “zullen voor het eerst sinds lang stevig afnemen”

De prijzen voor elektriciteit en aardgas zullen “voor het eerst sinds lang stevig afnemen in oktober”, maakt mijnenergie.be zich sterk. Op basis van hun analyse verwachten ze zelfs een daling van bijna 30 procent tegenover september. Gaan we daar iets van merken? “Voor één specifiek geval zou dat goed nieuws zijn.”

De website mijnenergie.be baseert zich voor die verwachte prijsdaling op de evoluties op energiebeurzen, schrijft het op zijn website. Wat moeten we nu van die daling denken? Energiespecialist Kris Voorspools legt uit: “Leveranciers bepalen hun voorschotten één keer per maand. Ze kijken naar hoe de markt eruitziet en passen hun voorschot aan zodat klanten geen grote prijsschok ondervinden. Jammer toeval: er was eind augustus net een heel korte prijspiek door bezorgdheden over gas, net op het moment dat leveranciers de berekeningen voor het voorschot deden. Dat was een kortstondige stijging, maar wel een waar de voorschotten aan zijn aangepast.”

Of de prijzen straks effectief met dertig procent zullen dalen, daarin blijft energiespecialist André Jurres voorzichtig. “Dat zal de toekomst moeten uitwijzen, en we verwachten de hele winter bokkensprongen. Maar zelfs als die daling er in die mate komt, zullen we daar nog niets van merken op korte termijn. Tenzij toevallig je vast contract afloopt en je die maand moet vernieuwen, dan zou het wel goed nieuws zijn.”

Of zoals Voorspools zegt: “Goed nieuws, of eigenlijk: minder slecht nieuws. Want de prijs zit ongeveer weer op hetzelfde niveau als twee maanden geleden.” Nog hoog, dus. Volgens hem loont het de moeite om niet in te gaan op het verhoogde voorschot dat in september werd voorgesteld. “Dan kan je beter afwachten, want in oktober wordt een nieuw voorgesteld. Als dat niet automatisch gebeurt, bel dan eens de leverancier.”

