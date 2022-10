Talloze discussies over tactiek en voetbalfilosofie: de Manchester-derby is ook het weerzien tussen Pep Guardiola en ‘mini-Pep’

De eerste Manchester-derby voor United-coach Erik ten Hag is meteen ook het eerste duel tegen oude bekende Pep Guardiola. In 2013 verliet Ten Hag Nederland om te stelen met zijn ogen van Pep Guardiola bij Bayern München. Bijna tien jaar later is het respect nog steeds groot.

In 2013 maakte Erik ten Hag ietwat verrassend de overstap van het Nederlandse Go Ahead Eagles naar het reserveteam van Bayern München. Ten Hag had er nochtans een goed seizoen in Nederland opzitten en het reserveteam van Duitsland komt slechts in de regionale reeksen uit. De overstap naar Bayern München had echter één grote, overtuigende troef: Pep Guardiola. De Catalaan was er op dat moment T1 van de hoofdmacht van Bayern en Ten Hag trad er zo dus toe tot zijn staf.

Het reserveteam van Bayern en het eerste team trainen in München bovendien op aanpalende velden. Meer dan eens gluurde Ten Hag tijdens een training naar het veld naast dat van zijn team om te stelen met zijn ogen van Guardiola. De twee trainers discussieerden ook geregeld over tactieken en trainingsmethodes. Ze deelden bovendien gretig hun voetbalfilosofie en ambities met elkaar. “Het winnen van de loterij”, zo omschreef Ten Hag later hoe het voelt om samen te kunnen werken met Guardiola.

Mini-Pep

Ten Hag werd in München al snel ‘mini-Pep’ genoemd. Terwijl Guardiola Bundesliga-titels won, leidde Ten Hag het tweede team naar de eerste plaats in de Regionalliga Bayern in het seizoen 2013-14 met gelijkaardig voetbal en gelijkaardige werkwijzen.

Toen Ten Hag in 2015 Bayern verliet voor Utrecht, was dat met een rugzak vol ervaring en met de ideeën van Guardiola op zak. Ook later bij Ajax herbekeek hij nog vaak video-opnames van de trainingsmethodes van zijn leermeester en introduceerde hij ze. De formaties van Ten Hag staan zo bijvoorbeeld net als die van Guardiola niet in steen vast gebeiteld. De spelers schuiven voortdurend en proberen de bal net als bij de Catalaan snel te heroveren bij balverlies.

“Ik heb veel van Guardiola geleerd”, gaf Ten Hag in 2019 als T1 van Ajax dan ook grif toe. “Zijn filosofie is sensationeel, wat hij deed bij Barcelona, Bayern en nu met Manchester City, met die aanvallende en aantrekkelijke stijl.” Later voegde hij er het volgende aan toe: “Niemand zal Guardiola ooit vergeten. Hij heeft om te beginnen zoveel trofeeën gewonnen - maar het gaat er vooral om hoe zijn teams spelen. Guardiola wil alleen wedstrijden winnen met mooi voetbal, net als zijn leermeester Johan Cruyff.”

Het mag duidelijk zijn: Ten Hag heeft nog steeds veel respect voor zijn ex-collega. En ook omgekeerd is dat het geval. Toen in april het gerucht ging dat Ten Hag bij Manchester United aan de slag zou gaan, zei Guardiola dat zijn voormalige collega in plaats daarvan naar City zou moeten komen en suggereerde hij zelfs dat Ten Hag hem zou kunnen vervangen bij City. Zondag wordt het dus ongetwijfeld een hartelijk weerzien.