Prins Gabriël krijgt straks blauwe beret en mag officieel beginnen aan legeropleiding

De tweede zoon van koning Filip en koningin Mathilde, prins Gabriël, is geslaagd voor een militair initiatiekamp in Elsborn. Vrijdagmiddag krijgt hij zijn blauwe beret. Nu mag hij officieel starten met zijn legeropleiding. Dat meldt het paleis op Instagram.

“Prins Gabriël en zijn medestudenten hebben gisteren hun militaire initiatiefase (MIF) in kamp Elsenborn afgerond”, aldus het paleis op Instagram. “De leerlingen die geslaagd zijn voor dit onderdeel ontvangen vanmiddag hun blauwe muts tijdens een ceremonie, in het bijzijn van hun familie.” Het paleis deelde het nieuws met een aantal foto’s en een video van de prins in uniform.

De is een eerste kennismaking ‘met de militaire aspecten van hun opleiding en de waarden van Defensie: integriteit, respect, loyaliteit en moed”. De prins heeft het kamp afgerond en mag dus starten aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Zijn oudere zus, kroonprinses Elisabeth, zat twee jaar geleden ook al aan de KMS.