CC Muze herdenkt mijnsluiting met ‘Suite voor Laatste Mijn’

Zolder

En in en rond het voormalige mijngebouw in Zolder wordt de sluiting van 30 jaar geleden dit weekend ook herdacht. Cultuurcentrum Muze pakt uit met het tweedaagse cultuurfestival MijnKracht. Daar kan je zaterdag en zondag ook gaan kijken naar de ‘Suite voor de Laatste Mijn’. Remo Perrotti maakte een documentaire van 30 minuten over het mijnverleden. De soundtrack wordt verzocht door het Muze Jazz Orchestra & het koor van kunsthumaniora Musart. Zij brengen de muziek dit weekend live bij de voorstelling.