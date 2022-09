Sint-Truiden

Wie het moeilijk heeft om de energiefactuur te betalen, kan terecht in één van de warmteplekken in Sint-Truiden. De stad stelt enkele gebouwen open waar - iedereen die wil - de dag warm kan doorbrengen. In gezelschap. Met een koffie, krant, of zelfs om te knutselen. Schepen van Eenzaamheid Pascal Monette hoopt zo twee vliegen in één klap te slaan: de energiefactuur beperken én Truienaren terug samen brengen.