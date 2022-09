Ludo Philippaerts neemt in Maastricht nog eens deel aan een jumping

Wie Ludo Philippaerts nog eens aan het werk wil zien, kan dat van 4 t/m 6 november vlak over de provinciegrens. De 59-jarige ruiter neemt deel aan de indoorjumping in Maastricht.

In 2015 besloot Ludo Philippaerts een punt te zetten achter paardensport op het hoogste niveau. Maar omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, keerde hij begin 2021 even terug in de wedstrijdring in het Spaanse Oliva. Daar breit hij nu begin november een vervolg aan in Maastricht. Grote kampioenschappen zijn geen doel meer, maar de vader van Olivier, Nicola, Thibault en Anthony heeft verschillende goede paarden tot zijn beschikking. Zijn grootste troef op dit moment is de 10-jarige BWP hengst Mr Idol S. “Dit paard, wiens vader de bekende Plot Blue is, heeft al goede resultaten geboekt in grote proeven. Als alles loopt zoals het moet lopen zal hij ook in Maastricht van de partij zijn”, klinkt het in een persbericht van de organisatie.

“Ik geniet ervan om weer naar de wedstrijden te gaan en heb het goed naar mijn zin. Het is ook goed te combineren met de begeleiding van mijn zonen. Ze zijn een stukje ouder en kunnen het nu meestal goed af zonder mij. Wereldkampioenschappen laat ik aan hen over, maar als ik ze in de ring tegenkom dan strijd ik voor wat ik waard voor ben.”

Terugkeren naar Maastricht is voor Philippaerts speciaal. In 1988 won hij de eerste rubriek van de allereerste editie. “Aanvankelijk stond ik toen op de reservelijst. Frank Kemperman zei dat als er een ruiter zou afvallen, ik de eerstvolgende zou zijn. Op de ochtend van de wedstrijd kreeg ik telefoon van Frank: ‘Er is een ruiter uitgevallen, je kunt nu komen, je moet binnen zijn voordat de keuring begint’. Ik heb de paarden ingeladen en ben meteen weggereden.”

Ook zonen Nicola als Olivier wisten de Grand Prix van Maastricht al eens te winnen. Nicola in 2016 met H&M Zilverstar T en Olivier een jaar later met H&M Legend of Love.