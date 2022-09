Joris Nieuwenhuis keert terug naar het veld en verlaat Team DSM voor Baloise Trek Lions, Sven Nys: “Stiekem is dit wel tof”

De 26-jarige Nieuwenhuis zal zowel een veldrit- als wegprogramma afwerken, aangevuld met enkele gravelraces. In het veld werd hij bij de beloften wereldkampioen en twee keer Nederlands kampioen. Twee jaar geleden finishte hij als derde in Parijs-Tours. Hij reed twee keer de Ronde van Frankrijk en werkte onlangs zijn eerste Vuelta af.

Nieuwenhuis wil zich in de toekomst weer meer op het crossen toeleggen. “Ik ben de afgelopen seizoenen meer en meer op de weg gaan rijden. Op persoonlijk vlak voelde dat aan alsof ik meer vervreemde van wie ik was. De risico’s op de weg zijn niet gering door de valpartijen en hoge snelheden”, klinkt het bij de Nederlander.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Dit jaar voelde ik dan stilaan aan dat ik weer de omslag richting het veld - mijn eerste liefde - wil gaan maken. Ik kijk er naar uit om bij Baloise Trek een mooi verhaal te gaan schrijven. Ik vind het moeilijk om een concrete ambitie uit te spreken. Aangezien ik al drie jaar geen uitgebreide crosskalender meer heb afgewerkt, wil ik me eerst weer aanpassen aan het crossritme. Richting het einde van het seizoen wil ik meer in beeld gaan rijden en de aansluiting met de voorste gelederen maken. Maar halfweg het veldritseizoen zal ik daar meer concrete uitspraken over kunnen doen. We gaan mijn programma de komende weken meer in detail bekijken. Maar de bedoeling is om ergens eind oktober in competitie te komen.”

Sportief manager Sven Nys is tevreden met de komst van Nieuwenhuis. “Hij is een renner met enorm veel crosspotentieel. Dat heeft hij in het verleden al bewezen. Het wordt een fijne uitdaging om Joris te begeleiden naar een hoger niveau in het veld. Uiteraard is het stiekem ook wel tof om eens een renner de overstap van de weg naar het veld te zien maken. We verwelkomen Joris met open armen in het veld en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.”