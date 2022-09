Laagvlieger moet rijbewijs inleveren na positieve drugstest in Gruitrode

Genk/Oudsbergen

Donderdag heeft de politie CARMA een verkeersactie op 2 locaties in Oudsbergen en Genk. De controles gebeurden tussen 8 en 12.30 uur. Van de 137 bestuurders die een alcoholtest kregen opgelegd, blies er geen enkele positief. De snelheid van 835 voertuigen werd ook gecontroleerd. 138 bestuurders reden harder dan de toegelaten snelheid.

In de Ophovenstraat in Gruitrode werd een voertuig onderschept dat 125 km/uur reed terwijl de maximumsnelheid 70 km/uur is. De bestuurder werd betrapt op rijden onder invloed van verdovende middelen en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren.

Negen personen droegen geen veiligheidsgordel. De politie stelde nog een 7-tal inbreuken vast o.a. tegen het gebruik van gsm achter het stuur, keuring, inschrijving, opgefokte bromfiets, kentekenplaat en technische eisen. mm