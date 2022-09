De zon gaat vanaf volgende week uitbundig schijnen en het kwik schiet de hoogte in. — © Eddy Vekemans

Hasselt

Na een kletsnatte en behoorlijke kille septembermaand mogen we ons vanaf maandag verheugen op een heus nazomertje. “Met een beetje geluk halen we woensdag twintig graden of meer”, zegt weerman Ruben Weytjens.