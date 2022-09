Thermostaat een graadje lager zetten zou “makkelijke manier zijn om te vermageren”. Is dat echt zo?

Nu de energieprijzen de pan uit swingen, gaan veel mensen over tot actie om kosten te drukken. We nemen minder vaak de auto, proberen kortere douches te nemen en zetten de thermostaat een of zelfs enkele graden lager. Eerste indruk? Vervelend. Maar volgens het internet zou die laatste ingreep wel een onverwacht voordeel met zich meebrengen: het zou een makkelijke manier zijn om te vermageren. Is dat echt zo?