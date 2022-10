Werelddierendag: hoe hond Tiga rusthuisbewoners doet opleven

Annemie Vrancken van de vzw Therapiedier passeert gemiddeld een keer per week met haar hond in het Hof van Gan, waar haar moeder als vrijwilligster werkt. Tiga begint zijn bezoek met een rondje langs alle bewoners die op hem zitten te wachten. Een knuffel hier, een aaitje daar… Hij vindt het allemaal prima. Wie dat wil, krijgt een likje of een pootje terug.

“Tiga geniet van de aandacht, hij komt graag naar hier”, lacht Annemie. “Ook voor de ouderen is dit een fijne daginvulling. Vooral mensen die vroeger zelf een huisdier hebben gehad, vinden het prettig om nog eens een hond te kunnen strelen. Anderen zijn in het begin wat terughoudender, maar zodra ze Tiga wat beter leren kennen, loopt ook dat contact vlot.”

De aanwezigheid van een hond is erg therapeutisch, zo blijkt. “Een paar maanden geleden zat hier nog een dementerend dametje. Ze legde nauwelijks contact met het personeel of de medebewoners. Maar als Tiga naar haar toeging, dan reageerde ze wel, dan leefde ze even op.”

Marie-Louise Donckers (84) knuffelt graag met haar favoriete bezoeker. — © Tom Palmaers

Rollator

Na de knuffelronde staat een spelletje met een grote dobbelsteen op het programma. Een van de bewoners gooit met de dobbelsteen en afhankelijk van het aantal gegooide ogen, moet Tiga gaan liggen, door een hoepel springen, op een bankje gaan staan… De oudjes zijn danig onder de indruk. “Kan hij ook met mijn rollator rijden?”, zo vraagt een van hen zich af.

Marie-Louise Donckers (84) verblijft sinds 1 september in Hof van Gan. Ook zij is fan van Tiga. “Ik heb vroeger altijd honden gehad. Je krijgt veel liefde van zo’n dier. Toen mijn laatste hond is overleden, heb ik twee weken geweend. Hier in het woonzorgcentrum mag je zelf geen dieren houden. Daarom ben ik blij als Tiga op bezoek komt. Hij kent mij al goed. Ja, het is een brave. Van mij mag hij elke dag langskomen.”

De vzw Therapiedier werkt niet alleen met honden in woonzorgcentra. Vrijwilligers trekken ook naar scholen om kinderen te leren omgaan met dieren, honden blijken tevens een positieve invloed te hebben op jongeren met autisme enzomeer. Kortom, dieren zorgen ervoor dat mensen zich beter gaan voelen.

Dinsdag 4 oktober is het Werelddierendag. Heb je een huisdier dat je graag eens in de kijker wil zetten? Stuur dan een foto in en laat je hond, kat of ander dier schitteren op hbvl.be