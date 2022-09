Hevige strijd om de erfenis van overleden actrice Anne Heche: ‘Email is geen testament’

De strijd om de erfenis van de overleden actrice Anne Heche woedt verder. De actrice liet het beheer van haar nalatenschap over aan haar ex-vriend. Dat deed ze in 2011, per email. Nu betwist de oudste zoon van de actrice de geldigheid die email. Hij stelt dat die email geen rechtsgeldig testament is.

Anne Heche kwam begin augustus dit jaar om het leven. Mogelijk onder invloed crashte ze met haar wagen op een woning. Het voertuig vatte vuur en Heche werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze aan haar verwondingen. “Ik blijf achter met een diep en enorm verdriet”, verklaarde haar zoon Homer Laffoon (20) toen. “Hopelijk is ze vrij van pijn en begint ze te verkennen wat ik denk dat het haar eeuwige vrijheid is.”

Na haar overlijden claimde haar ex-partner James Tupper, met wie Heche ook een kind had, haar nalatenschap op grond van een email die Heche hem gestuurd had in 2011. “FYI in het geval ik morgen sterf en iemand hierachter vraagt”, staat in de email die Heche aanvoert. “Mijn wens is dat al mijn bezittingen naar de heer James Tupper gaan om te worden gebruikt om mijn kinderen op te voeden en vervolgens aan de kinderen te geven.”

Nu stelt de oudste zoon van Heche, Laffoon, dat die email niet rechtsgeldig is. Gezien Heche die niet fysiek ondertekende vindt de 20-jarige man dat de nalatenschap van de actrice hem niet toekomt. Hij vraagt de rechtbank hem en Atlas Tupper - zijn halfbroer - aan te stellen als enige erfgenaam.Nog volgens de advocaten van Laffoon waren zulke mails de actrice niet vreemd. “Ze stuurde iets gelijkaardigs naar haar boekhouder toen ze covid-19 had opgelopen.”

