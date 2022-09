Ex-CEO van Lotto Soudal John Lelangue vindt meteen nieuwe uitdaging: “Voelde tijd om terug te keren naar mijn roots”

Hij sprak toen op sociale media over “een nieuwe uitdaging, waarover hij snel zou communiceren”. Dat blijkt nu een rol als algemeen manager binnen de organisatie achter de Ronde van Polen.

“Ik voelde dat het tijd was om terug te keren naar mijn roots”, zei Lelangue in een eerste reactie. “Ik had nood aan een nieuwe uitdaging. De organisatie en het management van wielerwedstrijden is een wereld die me fascineert. Het was geen makkelijke beslissing om Lotto Soudal te verlaten, maar ik ben heel blij het ‘Lang Team’ te kunnen vervoegen.”

© Getty Images

Lelangue was eerder tien jaar lang adjunct-competitiedirecteur bij Tourorganisator ASO en directeur van de organisatie van het WK wielrennen van 2016 in Qatar. Hij was ook teammanager bij Phonak en BMC en de voorbije vier jaar bij Lotto Soudal.

“Ik wil Czeslaw Lang (de racedirecteur van de Ronde van Polen, red.) bedanken voor het vertrouwen dat hij me heeft gegeven”, aldus Lelangue. “We hebben onszelf een groot aantal doelen gesteld en ik zal mijn ervaring ter beschikking van mijn nieuwe team stellen. Dat geldt voor bestaande events, maar ook voor de lancering van nieuwe. Ik kijk heel erg uit naar deze uitdaging.”

De Ronde van Polen viert volgend jaar haar tachtigjarig bestaan.