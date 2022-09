Poetin claimt bezette Oekraïense gebieden als Russisch grondgebied: “De mensen hebben hun keuze gemaakt”

Voor een volle zaal in het Kremlin ondertekende de Russische president Vladimir Poetin vrijdagnamiddag de documenten die de annexatie van de Oekraïense regio’s Loegansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson officieel moeten maken. “De mensen hebben hun keuze gemaakt”, zo zei hij in de toespraak, waarbij hij verwees naar de internationaal veroordeelde schijnreferenda in Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja.

Hij zei ervan overtuigd te zijn dat het Russische parlement de vier gebieden zal steunen als Russisch staatsgebied. “Want dit is de wil van miljoenen mensen”, aldus de Russische president. “De inwoners van Loehansk en Donetsk, Cherson en Zaporizja worden voor altijd onze burgers”, zei hij ook nog.

De Russische president zei in zijn toespraak bereid te zijn met Kiev aan de onderhandelingstafel te gaan zitten, maar daarvoor moet Oekraïne volgens hem een einde maken aan de vijandelijkheden: “Wij zijn klaar voor nieuwe gesprekken. Kiev moet de wil van het volk erkennen.”

Ook liet hij verstaan dat Kiev rekening moet houden met de schijnreferenda en dat Moskou niet zal onderhandelen over de geannexeerde bezette gebieden. “Kiev moet de keuze van de mensen in de Donbas en bevrijde gebieden respecteren, dit is de enige weg naar vrede”, zei hij.

“Europa buigt voor de Verenigde Staten”

“We zullen ons land met alle middelen verdedigen”, maakt Poetin duidelijk dat hij de geannexeerde regio’s voortaan beschouwt als Russisch grondgebied. “We zullen de veiligheid in de nieuwe regio’s verhogen. Want ons broeders en zusters in Oekraïne maken deel uit van één volk.”

“Europa buigt voor de Verenigde Staten, dat nieuwe sancties tegen Rusland eist. De Anglosaksen hebben de Nord Stream-pijpleiding opgeblazen. Maar de meeste landen hebben ervoor gekozen om samen te werken met Rusland. Rusland begrijpt haar verantwoordelijkheid in de wereld. Het Westen verwerpt alle morele normen, religie, familie. Willen we dat onze kinderen geslachtsoperaties aangeboden krijgen? We zijn getuige van regelrecht satanisme in het Westen. Maar er zal geen Westerse hegemonie zijn.”