STVV’er Christian Brüls viert 34ste verjaardag zonder contractverlenging, “maar misschien verrast de club mij nog wel”

Uitgerekend op de dag waarop hij 34 kaarsjes mocht uitblazen, stond Christian Brüls vrijdagmiddag de pers te woord. “Of ik een contractverlenging heb gekregen voor mijn verjaardag? Nee, maar de dag is nog niet om”, antwoordde de draaischijf van de Kanaries in zijn gekende cynische stijl.

Het is al lang geen geheim meer dan Christian Brüls zijn sterke prestaties bij STVV beloond wil zien met een contractverlenging. Zijn huidige verbintenis op Stayen loopt af in juni en een doorbraak kwam er nog niet in het dossier rond zijn contractverlenging. Het clubbestuur liet weten in september met Brüls rond de tafel te gaan zitten.

“Ik verjaar op de laatste dag van september, maar heb nog niemand van het bestuur gehoord”, grijnsde Brüls. “Misschien hebben ze nog een verrassing voor mij? De dag is nog niet om. Ach, ik ben het een beetje beu om over mijn contract te spreken. De bal ligt in het kamp van de club. En laten we het nu maar over de wedstrijd van zondag hebben.”

Zondag tegen ex-club

Over de wedstrijd van zondag dan. Een speciale match voor Brüls, want hij neemt het op tegen zijn ex-club. Een club nota bene uit de streek waar hij woont, de Oostkantons. “Zo speciaal is het niet voor mij. Akkoord, ik speelde in mijn jeugd bij AS Eupen, ik brak er door in de eerste ploeg en ik kende er nog een tweede passage. Maar eerlijk is eerlijk, er schiet niemand meer over van in de tijd dat ik er speler was. Voor mij is dit een wedstrijd als een andere.”

Brüls (r) als jongeling in het shirt van AS Eupen. — © GMD

Na negen speeldagen heeft Brüls twee doelpunten en één assist achter zijn naam staan. “Met die statistieken ben ik niet tevreden”, reageert hij. “Ik had beslissender willen zijn. Nu goed, als ploeg staan we op een goede positie in het klassement. Met onze spelstijl zijn we in staat om het iedereen moeilijk te maken. Daar helpt onze conditionele paraatheid ook bij. Je ziet dat we vanaf minuut 60 altijd iets meer kunnen dan de tegenstander.”