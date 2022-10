Met de tip van Evi Hanssen haal jij de 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Presentatrice en auteur Evi Hanssen is ambassadrice van de zesde editie van De Roze Mars van Pink Ribbon. Om jouw te helpen bij je wandelmomenten biedt ze vijf gratis wandelmeditaties aan.

“Een half uurtje wandelen per dag volstaat al om het risico op kanker te verminderen. Haal dus je hoofdtelefoon boven en trek eropuit met de wandelmeditaties van Nog 9 minuten, de community die ik samen met Jutta Borms en Hilde De Baerdemaeker heb opgericht om iedereen gratis te laten kennismaken met de geneugten van meditatie. We hebben speciaal voor De Roze Mars vijf meditaties ontwikkeld. Ze duren maar 9 minuten en zijn dus ideaal aan het begin van een wandeling of als tussendoortje. Zeker als je een keer geen zin hebt of moeite hebt om tijd te maken, zijn ze handig. Dan heb je die 1.000 stappen alvast gedaan, de rest volgt dan vanzelf. En ik zit graag mee in jullie oren om die eerste stappen op een aangename manier te zetten!”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.