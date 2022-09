Aldi opent tijdelijke outletstore aan T-Forum: “Sterk verlaagde prijzen”

In de outletwinkel zal Aldi een selectie van allerlei non-foodartikelen uit de Aldi-folder aanbieden tegen fikse kortingen. Klanten zullen eerstdaags bijvoorbeeld soepmakers, dekbedovertrekken en pannenkoekenmakers terugvinden aan verlaagde prijzen. “Aldi staat bekend om zijn interessante wekelijkse aanbiedingen op woensdag en zaterdag tegen lage prijzen. De pandemie bracht enkele uitdagingen met zich mee, zoals een tijdelijk verbod op de verkoop van non-food artikelen, maar ook logistieke moeilijkheden doorheen de gehele keten. Dit heeft er toe geleid dat ALDI momenteel overstock heeft voor sommige aanbiedingen. Deze periode van stijgende inflatie is voor Aldi het perfecte moment om een tijdelijke outlet met sterk verlaagde prijzen te organiseren om de koopkracht van de Belgische consument te ondersteunen, zelfs in deze tijden”, vertelt woordvoerder Jason Sevestre.

De discounter opende in juli ook al een tijdelijke outletwinkel in Riemst. De outletwinkel in Tongeren zal van maandag tot zaterdag geopend zijn tussen 8.30 en 19 uur en sluit ten vroegste de deuren op zaterdag 29 oktober, of zolang de voorraad strekt. diro)