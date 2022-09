Zaakvoerder Brusselse nachtclub betreurt heisa rond ‘feestende’ Eden Hazard: “Hij nam de andere Duivels net mee naar huis…”

Er is in Spanje ophef ontstaan over Eden Hazard. Er zijn beelden opgedoken van Hazard in de Brusselse nachtclub Bloody Louis op vrijdagavond, twee dagen voor de interland tegen Nederland, waardoor ze in Spanje schrijven dat hij niet ernstig voor zijn vak leeft. De uitbater van Bloody Louis betreurt die berichtgeving: “Eden heeft zich voorbeeldig gedragen.”

Roberto Martinez had de Rode Duivels vrijdagavond vrij gegeven. Een deel van de spelersgroep besloot samen op stap te gaan in de Brusselse nachtclub Bloody Louis. Ook Eden Hazard. Van de aanvoerder is een video opgedoken, die gretig werd opgepikt door de Barcelona-gekleurde media in Spanje. “Eden Hazard is betrapt op feesten met een mysterieuze vrouw”, titelt Sport. “Enkele dagen geleden klaagde Hazard over zijn gebrek aan speeltijd. Maar zijn houding buiten het veld is verre van voorbeeldig.”

Het is inderdaad opmerkelijk dat Hazard, net als een paar ploegmaats, twee dagen voor de interland tegen Nederland het nachtleven indook. Maar het is niet zo dat hij het varken uithing, vertelt Jon Tyler, zaakvoerder van Bloody Louis. “Ik betreur de artikels over Eden. Hij gaat normaal gezien nooit uit, het was de eerste keer dat hij bij ons op bezoek was. Maar de spelers kwamen gewoon wat stoom aflaten. Eden was in het gezelschap van jeugdvrienden, hij heeft zich voorbeeldig gedragen. Hij maakte als allereerste van alle spelers aanstalten om naar huis te gaan en heeft de anderen met zich meegenomen.” Hoe laat dat precies was, blijft onduidelijk.

De beelden zullen het imago van Hazard – op een zijspoor bij Real en matig bij de nationale ploeg – wel geen goed doen. De perceptie leeft nu meer dan ooit dat hij niet voor zijn vak leeft. Of het professioneel was om twee dagen voor een match in een club te zitten? U mag zelf oordelen.

We hebben ook de voetbalbond gecontacteerd en gevraagd om een reactie, maar bij de KBVB wil men niet reageren.

Het bewuste filmpje: