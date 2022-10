Met de tip van Eva Mouton haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Illustrator en (muur)tekenares Eva Mouton probeert zo veel mogelijk te wandelen, zeker op het eind van haar werkdag, na een hele dag aan haar bureau. Haar motto? “Slecht weer bestaat niet”.

“Als ik de tijd heb, doe ik ook een kleine tour in het natuurgebied hier vlakbij rond de middag. Da’s voor mij een gestolen moment in mijn dag en daar kikker ik echt van op. Eigenlijk zou ik dat elke dag moeten doen, en al zéker als ik geen tijd heb, want dan heb ik het eigenlijk het meeste nodig. Een bekende Zweedse uitspraak is: Er bestaat geen slecht weer, er bestaat alleen maar slechte kleding. Toen ik die lijfspreuk voor het eerst las, ging er een wereld voor mij open. Want natuurlijk kun je ook wandelen als het slecht weer is! Sinds ik geïnvesteerd heb in allerlei waterdichte kleding, kom ik zelfs op herfstige regendagen buiten. Niets gezelliger dan de regen te horen roffelen op de kap van je lange regenjas. En een regenbroek … Tja, tegenwoordig begrijp ik dat mensen zoiets in hun kleerkast hebben liggen. Da’s gewoon een ongelooflijke uitvinding!”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.