Hollerbach wil tegen Eupen tweede thuiszege pakken: “Niet tevreden over wat we tot nu toe op Stayen lieten zien”

STVV gaat zondagavond tegen Eupen op zoek naar de tweede thuisoverwinning van het seizoen. “Buitenshuis deden we het tot nu toe uitstekend, maar ik ben niet tevreden over wat we op Stayen lieten zien”, was coach Bernd Hollerbach duidelijk op zijn wekelijkse persconferentie.

“We moeten meer winnen in ons stadion”, trapte Hollerbach een open deur in. “Dat is ons voorlopig te weinig gelukt. Misschien omdat we soms te overhaast tewerkgingen in ons aanvalsspel. We gingen dikwijls te nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Ik hoop dat we zondag de wedstrijd meer volwassen aanpakken en slimmer onze momenten kiezen.”

Voor tegenstander Eupen is de Duitse oefenmeester van de Kanaries op zijn hoede. “Eupen heeft een goed elftal, dat hebben ze tegen Club Brugge getoond (Eupen klopte op de tweede speeldag Club in eigen huis met 2-1, nvdr.). De laatste weken verloren ze vaak, maar telkens met het kleinste verschil. Ze hebben de punten nu dus nodig. Het is een gelijkaardige situatie met onze wedstrijd in Zulte Waregem. Als we zondag winnen, houden we Eupen op afstand. Daar gaan we vol voor.”

Al-Dakhil keerde ziek terug van de nationale U21. — © Dick Demey

Zonder Al-Dakhil en Hayashi

Hollerbach kan tegen de Panda’s niet rekenen op Ameen Al-Dakhil, die ziek terugkeerde van de nationale U21. Ook Daichi Hayashi is uiterst twijfelachtig met lumbago. “Ameen sukkelt met een griepje en zal niet spelen, het lijkt me niet verstandig om een zieke speler bij de groep te halen”, aldus Hollerbach. “Ook voor Daichi komt de match tegen Eupen wellicht te vroeg. Hij kreeg deze week een infiltratie, maar daarmee is zijn blessure nog niet van de baan.”

Tot slot kwam Hollerbach ook terug op de sterke prestatie van Daniel Schmidt in het doel van Japan. De keeper van de Kanaries mocht tegen Ecuador nog eens een volledige interland spelen en bedankte voor het vertrouwen door de nul op het bord te houden (0-0), onder meer dankzij een gestopte penalty. “Ik begrijp niet waarom hij niet eerder zijn kans heeft gekregen bij Japan”, aldus Hollerbach. “Daniel is een topkeeper, voor mij is hij de meest onderschatte doelman in België. Daarnaast heeft hij ook een goed karakter. Ik gun hem van harte de rol van eerste doelman op het WK.”