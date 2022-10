Met de tip van Arnout Hauben haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Tv-maker Arnout Hauben stapte niet alleen dwars door de lage landen, hij gaat wekelijks op wandeltocht. Zijn tip? “Durf eens alleen het bos in.”

“Zelf ga ik zeker een keer per week tien kilometer wandelen. Ik heb mijn ‘onderhoudswandeling’, eigenlijk een lelijke wandeling waarbij ik een stuk van de Brusselse Ring doe, maar dat is puur draven om mijn stappen te onderhouden. Ik ken dat toertje vanbuiten, moet niet kijken, niet nadenken. Ik steek een podcast in mijn oren en ben weg. En dan zijn er de specials, de wandelingen die ik inplan en waar ik reclame voor maak (Hauben schreef een wandelgids van Dwars door de Lage Landen, red.), die voor mij een evenement op zich zijn. Ik heb veel langeafstandstochten gedaan, zoals de pelgrimstocht naar Compostella, en de grootste les die ik heb geleerd is: hoe verder je wandelt, hoe dichter je bij jezelf raakt.”

“Het is een boutade maar wandelen maakt je een gezonder, aangenamer mens. Als je écht naar buiten gaat, de natuur in, het bos door, dan komen je zintuigen weer op scherp te staan: je ruikt beter, je hoort dingen die je niet meer hoorde, je ziet meer. Je komt weer heel dicht bij jezelf, dingen die je vaak afleert door heel de tijd binnen te zitten achter je computer of zelfs door elke keer hetzelfde rondje te stappen. Wanneer je teruggeworpen wordt op de natuur, zal je verrast zijn om te zien wat je allemaal nog in je hebt en waar je van kan genieten. Zéker als je alleen gaat en voor mij zeker ook in de herfst en winter, wanneer het sneeuwt bijvoorbeeld. Veel mensen doen yoga of ademhalingsoefeningen om in balans te komen, maar niets is beter dan te stappen: wanneer je in die cadans komt, komt je ademhaling tot rust en ga je letterlijk aarden. Durf dus een keer alleen te gaan stappen. Het zal een openbaring zijn.”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.