Wouter Vrancken: “Fitheid en frisheid zullen doorslag geven in Oostende”

De Genkse trainer zag zijn internationals de voorbije dagen één voor één binnendruppelen. “Munoz, Cuesta en Arteaga kwamen pas donderdagmiddag aan, daarom hebben we alleen vrijdag volledig wedstrijdgericht kunnen trainen”, zegt Wouter Vrancken. “We nemen een heel ruime kern van 23 spelers mee, omdat ik geen enkel risico zal nemen.”

Joseph Paintsil. — © Dick Demey

Paintsil: basis of tribune

Joseph Paintsil, die drie weken geleden met een hamstringblessure uitviel op Union, zit alvast in de selectie.

“Zaterdag hakken we de knoop door. Ofwel start hij, ofwel zit hij in de tribune. We kunnen zijn afwezigheid op verschillende manieren opvangen. Eén op één met Preciado, die topfit terugkeerde van de nationale ploeg, of door Castro te brengen en te schuiven met enkele posities. De licht aangeslagen Munoz kunnen we vervangen door één van de twee andere rechtsachters (Preciado en Carstensen). Ook voor Bryan Heynen maak ik een licht voorbehoud, omdat zijn vriendin hoogzwanger is. Daar staan met Galarza en Ouattara eveneens twee mogelijke vervangers klaar. Het voordeel is dat iedereen intussen weet waar hij op elke positie aan toe is en wat onze spelprincipes zijn. Daarom heb ik ook vertrouwen in elke oplossing die we hebben uitgetekend”, aldus Vrancken.

Daniel Munoz. — © Dick Demey

Fysiek sterk Oostende

Oostende uit is altijd lastig, weet de Genkse coach uit ervaring.

“Ze hebben veel fysieke wapens, met veel snelheid én gestalte. Bovendien is Yves Vanderhaeghe een coach die zijn wilskracht en doorzettingsvermogen op zijn ploeg kan overbrengen. Dat maakt het extra moeilijk. Uiteindelijk is het elke week hetzelfde verhaal: we moeten top zijn om iets te kunnen rapen.”