Amper zes dagen na WK debuteert Quinten Hermans in Ronde van Emilië

Het peloton krijgt zaterdag in de buurt van Bologna een koers van bijna tweehonderd kilometer voorgeschoteld, met in de finale de beklimming van de San Luca. Die bult van net iets meer dan 2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent belooft de scherprechter te worden.

In principe een koers die op het lijf van Hermans geschreven is. De Looienaar finishte dit voorjaar al tweede in Luik-Bastenaken-Luik en schreef de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour in Durbuy op zijn naam. De vraag is echter hoe hij de WK-jetlag heeft verteerd. Hermans landde dinsdagmiddag pas met wereldkampioen Remco Evenepoel en de rest van de Belgische selectie op Zaventem na een reis van 24 uur vanuit Australië.

Vorig jaar ging de zege er voor de tweede keer naar Primoz Roglic. De Sloveen was er in 2019 al eens de beste. In 2020 won de Rus Aleksandr Vlasov de Ronde van Emilia. Bakelants is met een zege in 2015 de voorlopig laatste Belg op de erelijst.