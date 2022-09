Lotto Soudal met drie Belgen aan de start van Giro dell’Emilia, Tim Wellens is er nog niet bij

Tim Wellens is er net als donderdag in de Coppa Agostoni (1.1), een Italiaanse semiklassieker, niet bij. De 31-jarige Limburger gaf toen in laatste instantie forfait vanwege persoonlijke omstandigheden. Wellens reed op 24 augustus met de Druivenkoers zijn laatste wedstrijd. In Overijse gaf Wellens op en nadien moest hij even gas terugnemen na onrustwekkende hartkloppingen. Hij miste daardoor onder meer de Canadese klassiekers in Québec en Montréal.

De renners krijgen zaterdag in de buurt van Bologna een koers van bijna tweehonderd kilometer voorgeschoteld, met in de finale de beklimming van de San Luca. Die bult van net iets meer dan 2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent belooft de scherprechter te worden.

Vorig jaar ging de zege er voor de tweede keer naar Primoz Roglic. De Sloveen was er in 2019 al eens de beste. In 2020 won de Rus Aleksandr Vlasov de Ronde van Emilia. Jan Bakelants is met een zege in 2015 de voorlopig laatste Belg op de erelijst.

Intermarché-Wanty-Gobert met ex-winnaar Bakelants en Hermans naar Italië

Intermarché-Wanty-Gobert verschijnt zaterdag met vier Belgen in de gelederen aan de start, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie vrijdag bekend. Het gaat om ex-winnaar Jan Bakelants, Kobe Goossens, Quinten Hermans en Laurens Huys. De Est Rein Taaramäe, en de Italianen Simone Petilli en Domenico Pozzovivo vervolledigen de selectie.