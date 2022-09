Maaseik

De brandweer is donderdagavond - even voor 17 uur - opgeroepen voor problemen met een elektriciteitskabel in Neeroeteren. Op het kruispunt van de Diestersteenweg en de Kinrooiersteenweg hing een kabel heel laag over de weg. Fluvius werd op de hoogte gebracht. De dunne kabel werd opgespannen waarna het verkeer opnieuw kon passeren. mm