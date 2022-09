De Bocholtenaar heeft een duidelijke visie over mobiliteit en verkeersafwikkeling en veiligheid in het dorpscentrum. — © roger dreesen

Bocholt

De mobiliteit in het dorpscentrum is een pijnpunt en moet anders. Dat is de mening van de bevolking. De onderzoekers van PLOT, ruimtelijk management, zullen in opdracht van het schepencollege alle info verwerken. Het resultaat wordt in december toegelicht tijdens een workshop.