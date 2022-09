Paintsil, Samatta en Munoz onzeker, maar wel in ruime Genkse kern voor Oostende

Wouter Vrancken neemt maar liefst 23 spelers op in zijn wedstrijdkern voor de uitmatch van zaterdag (18.15 uur) op Oostende. Daarbij ook Geusens en Godts, die vrijdagavond nog aantreden met Jong Genk. De reden is dat een viertal spelers nog onzeker is om uiteenlopende redenen. Zo is de vriendin van Bryan Heynen hoogzwanger, de bevalling is in principe gepland voor zondag. Joseph Paintsil trainde vrijdag weer voluit na zijn hamstringblessure, het is afwachten of hij geen reactie ondervindt. Dat geldt ook voor Ally Samatta. Onderzoek wees uit dat de Genkse spits in Tanzania alleen blikschade opliep aan de knie, toch is het nog afwachten of ook hij zaterdag al inzetbaar is. Tenslotte incasseerde Munoz een trap bij zijn verplichtingen met de nationale ploeg van Colombia.

De kern: Vandevoordt, Leysen, Penders, Munoz, Preciado, Carstensen, Cuesta, McKenzie, Didden, Arteaga, Heynen, Ouattara, Galarza, Hrosovsky, Castro, El Khannouss, Paintsil, Onuachu, Nemeth, Samatta, Trésor, Geusens, Godts. (mg)