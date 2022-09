Wereldkampioen Remco Evenepoel wil nog laatste keer koersen met Iljo Keisse: “Hij heeft een grote invloed gehad op mijn carrière”

Remco Evenepoel (22) showt dinsdag voor het eerst zijn regenboogtrui in Binche-Chimay-Binche (1.1). De aanwezigheid van de kersverse wereldkampioen was al bevestigd. Zijn team Quick-Step Alpha Vinyl maakte vrijdag haar volledige selectie bekend.

Naast Evenepoel nemen met Iljo Keisse, Stan Van Tricht en Stijn Steels nog drie Belgen deel. De Franse kampioen Florian Sénéchal, de Tsjech Zdenek Stybar en de Slovaakse stagiair Martin Svrcek vervolledigen de kern. Stybar won Binche-Chimay-Binche in 2014 en is aan zijn afscheidstournee voor de Wolfpack bezig. Hij rijdt volgend seizoen voor BikeExchange-Jayco.

“Ik kijk er heel erg naar uit om in mijn nieuwe trui te rijden voor mijn thuispubliek, en dat voor de eerste keer”, zei Evenepoel in een reactie. “Ik kan ook niet wachten om voor het laatst te koersen met Iljo (die stopt op het einde van het seizoen, red.). Hij heeft een grote invloed gehad op mijn carrière. Hij begeleidde me sinds ik prof werd en we zullen zijn aanwezigheid, zijn woorden en zijn ervaring in het peloton volgend jaar missen.”

Traditioneel is Binche-Chimay-Binche de afsluiter van het Waalse wielerseizoen.