Geen televisie in de leefruimte, maar wel een hangende houtkachel: binnenkijken in de eigenzinnige woning van Vicky en Joris — © Billie

In het bosrijke Waasmunster springt de eigenzinnige woning van Vicky en Joris al van ver in het oog. Een alledaagse woning wilden ze zeker niet. Wel veel licht, schuine lijnen en veel ruimte. “Onze zoon ziet er een haai in. Dat geldt nu ook voor ons.”