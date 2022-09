Lewis Hamilton verrassend snelste tijdens eerste oefensessie GP van Singapore

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor het eerst sinds 2019 keert het F1-circus terug naar de straten van Marina Bay voor de GP van Singapore. De race stond omwille van de pandemie met het coronavirus twee jaar niet op de F1-kalender.

Charles Leclerc veroverde toen de polepositie maar ondertussen is er veel veranderd. De layout van het circuit is het zelfde maar op verschillende plaatsen werden wel wijzigingen aangebracht, zoals bijvoorbeeld een nieuwe asfaltlaag. Bandenleverancier Pirelli waarschuwde alvast dat de race helemaal anders zal zijn dan in 2019.

Max Verstappen was op zijn verjaardag meteen goed in zijn element, iets dat minder gezegd kon worden van George Russell. De jonge Brit ontsnapte maar nipt aan een stevig beschadigde Mercedes F1-bolide.

Ook bij Ferrari waren er echter bezorgde blikken. Charles Leclerc kreeg immers af te rekenen met remproblemen.

Even kregen we een rode vlag toen Lance Stroll in zijn Aston Martin de muur raakte. De Canadees was zeker niet de enige rijder die af en toe in de fout ging. Het Marina Bay stratencircuit is immers erg verraderlijk en straft bijna iedere fout genadeloos af.

Met nog een handvol minuten op de klok reed Lewis Hamilton naar de voorlopig snelste tijd. De jarige Max Verstappen probeerde nog sneller te gaan maar hij maakte daarbij een spin. Gelukkig bleef hij uit de muur.

Uiteindelijk was het dan ook Lewis Hamilton die verrassend voor de snelste tijd zorgde, op een handvol duizendsten gevolgd door Max Verstappen. Charles Leclerc reed in de Ferrari de derde tijd, wel op zo’n vier tienden van Hamilton.

