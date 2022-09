Taiwan wil onafhankelijke defensiecapaciteit uitbreiden

Voor de uitrusting van het leger is Taiwan momenteel nog sterk afhankelijk van leveringen uit de Verenigde Staten. De VS heeft zich bij het aanknopen van diplomatieke betrekkingen in 1979 geëngageerd om de defensiecapaciteit van het land te garanderen. Die leveringen zorgen echter voor ergernis bij Peking, dat het eiland als deel van de Volksrepubliek ziet en dreigt met een inval.

De spanningen tussen Taiwan en China zijn de laatste tijd toegenomen. Na het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, in augustus reageerde Peking met grootschalige militaire manoeuvres.