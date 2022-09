Sociale inbreuken vastgesteld bij werknemers van bouwwerf en hotel Pairi Daiza

Het arbeidsauditoraat van Henegouwen heeft donderdag twee controles uitgevoerd op het terrein van Pairi Daiza in het Henegouwse Brugelette. Bedrijven die bouwwerkzaamheden verrichten op het terrein of betrokken zijn bij het beheer van het hotel, zijn onderzocht in het kader van sociale dumping. Dat meldt het arbeidsauditoraat vrijdag.