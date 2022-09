Blijven de maxima van Zepperen-Brustem en Bree-Beek ook na speeldag vijf overeind? In ieder geval staan ze bij Torpedo en in Achel voor een serieuze test. En verdwijnt ook de laatste nul van Helson in Meeuwen van de tabel? Lees hier het ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)