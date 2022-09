Virgin Atlantic Airways gaat vol voor inclusiviteit met keuzevrijheid werkuniform

Wie al eens met luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic heeft gevlogen, weet dat het cabinepersoneel steevast in het rood gekleed gaat: vrouwen dragen een kokerrok, terwijl het mannelijk personeel een broek draagt in een diepere tint rood. Om inclusiever te worden en om het personeel meer vrijheid te geven, worden een aantal van die regels nu teruggeschroefd.

Het personeel van de Britse luchtvaartmaatschappij ‘Virgin Atlantic Airways’ hoeft niet langer een visueel geheel te vormen. Nog steeds zullen ze gekleed gaan in rood maar vanaf nu mogen vrouwen bijvoorbeeld kiezen voor een broek in plaats van een rok. Omgekeerd mogen ook mannen kiezen voor een kokerrok. Wie zich identificeert als genderneutraal kan zelf beslissen met welk uniform zij zich het meeste identificeren. De luchtvaartmaatschappij werkt ook samen met RuPaul’s Drag Race-ster Michelle Visage in een poging om ‘de diversiteit van haar personeelsbestand te weerspiegelen’.

Ook het make-upbeleid wordt aangepast. Het cabinepersoneel mag zelf kiezen hoe ze zich voortaan schminken. Wie tijdens het werken een badge draagt met zijn of haar naam erop kan er een voornaamwoord op laten aanbrengen. Eerder dit jaar was het verbod op het laten zien van tatoeages ook al opgeheven.

De uniformen, ontworpen door Vivienne Westwood in 2014, bestaan ​​uit een rood jasje en kokerrok of een bordeauxrood pak. Virgin Atlantic Airways, voorheen British Atlantic Airways, werd in 1984 overgenomen door de Virgin Group van miljardair Richard Branson.