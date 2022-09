KVG verhuist van Hasselt naar Landwaartslaan in Genk

KVG helpt mensen met een handicap volwaardig te integreren in de samenleving. — © RR

GENK

De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) is verhuisd van Hasselt naar Genk. Voortaan zal het werkingssecretariaat gehuisvest zijn aan de Landwaartslaan 32 in Boxbergheide in Genk.