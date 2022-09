GEMEENTERAAD. Hoeselt bouwt nieuwe inkomhal voor Ter Kommen, maar ruzie over subsidies

Hoeselt

Ter Kommen: Cultureel- en sportcentrum Ter Kommen krijgt een nieuwe inkomhal. De inkomhal met sanitair en ook de omgeving voor de ingang met fietsenrek zijn 42 jaar oud. Dat wil de gemeente Hoeselt allemaal afbreken en vernieuwen 1,4 miljoen euro. “Die werken zijn nodig. Daar zijn we het mee eens. Maar u bent weer vergeten voor minstens 100.000 euro subsidie aan te vragen. Och, het is uw geld niet, de Hoeselaar betaalt toch. U doet uw werk niet. Het is overigens maar de vraag of deze renovatie voltooid zal worden. Jullie zijn ook al tien jaar met een sportpark bezig”, wierp raadslid Serge Voncken (Best Groen) schepen van Sport Johan Schoefs (N-VA) voor de voeten. Schoefs vloog in een Franse colère en riep dat op het einde van de legislatuur “we wel eens zullen zien dat mijn lijst van realisaties langer zal zijn dan wat gij ooit voor mekaar kreeg. Niets”.

Klepelmaaier: Schepen Bert Vertessen (N-VA) vroeg de gemeenteraad de aankoop van een nieuwe klepelmaaier goed te keuren voor 80.000 euro. Daar was de oppositie faliekant tegen. Jasper Goffin: “De bermwerken waarvoor die klepelmaaier zou gebruikt worden gebeuren nu door een aannemer die met de gemeente en contract heeft en die zijn werk bovendien doet volgens de regels. Zijn klepelmaaier is trouwens beter uitgerust dan het toestel dat de gemeente wil aankopen. Dit is een nutteloze aankoop.” De aankoop werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.