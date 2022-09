Basisschool Pallieter Pelt kiest nieuwe kinderburgemeester

In Pallieter in Pelt werd zopas een nieuwe kinderburgemeester verkozen. Fleur werd met een nipte meerderheid de Pallieterburgemeester. Ze wordt geflankeerd door drie schepenen: Jornick uit de klas van juf Els, Houleye uit de klas van meester Kristof en Stan uit de klas van juf Anke.

17 kinderen uit de kinderraad stelden zich kandidaat voor Pallieterburgemeester. Pallieter organiseerde een korte, maar hevige campagne met echte verkiezingen. Alle kandidaten kregen de kans om propaganda te maken en probeerden zo veel mogelijk kinderen te overtuigen om op hen te stemmen. Na het tellen van alle formulieren werd Fleur Limberg uit de klas van juf Mieke met een nipte meerderheid tot Pallieterburgemeester gekozen.

De burgemeester wordt geflankeerd door drie schepenen: Jornick uit de klas van juf Els, Houleye uit de klas van meester Kristof en Stan uit de klas van juf Anke. Zij vormen samen met de burgemeester het schepencollege. Ze staan in voor het bewaken van de participatie van de leerlingen in de kinderraad en in onze school.

De nieuwe burgemeester werd meteen geïnstalleerd en als kers op de taart kwam de echte burgemeester van Pelt Frank Smeets hen proficiat wensen. Samen met de burgemeester legde Fleur plechtig de eed van Pallieterburgemeester af. De burgemeester legde verder aan alle kinderen van Pallieter uit wat de taak van kinderburgemeester zoal kan inhouden. Fleur en de schepenen mochten een oorkonde in ontvangst nemen. Na de toespraak van de kersverse Pallieterburgemeester kregen alle kinderen van Pallieter nog een verrassing.